На Волыни мужчина случайно застрелил в лесу налоговика

Новости Украины:На Волыни мужчина на охоте случайно убил из карабина работника налоговой службы.

На Волыни полиция задержала 52-летнего местного жителя, который в лесу из охотничьего карабина случайно убил работника налоговой службы.

Как сегодня сообщила пресс-служба полиции в Волынской области, вчера, 17 апреля, в лесном массиве вблизи села Гречища Любешевского района 52-летний местный житель, разряжая охотничий карабин, случайно выстрелил в 32-летнего жителя Луцка.

От ранения мужчина скончался.

Как отмечается в сообщении, правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли охотничье оружие, зарегистрированное в установленном законом порядке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об убийстве по неосторожности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла на охоте, когда 52-летний житель Любешевского района пытался поймать падающее ружье и случайно нажал на курок. Пуля попала потерпевшему в голову. Погибший мужчина работал в налоговой службе Волынской области. Женат, имеет ребенка.