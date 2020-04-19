На Донетчине бывший наемник боевиков сдался полиции

Новости Украины:Мужчина отправился в оккупированную Макеевку и устроился на работу в исправительной колонии.

Житель Мирнограда ради заработка отправился в оккупированную Макеевку и устроился на работу в исправительной колонии. Не получив обещанных денег и разочаровавшись в идеологии террористов, человек сдал оружие и вернулся домой. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

В Мирноградское отделение полиции обратился 42-летний мужчина, который рассказал, что несколько лет назад он служил в рядах незаконных вооруженных формирований и очень сожалеет о своем прошлом.

В конце 2015 года житель Мирнограда начал работать в исправительной колонии на оккупированной территории. Новому охраннику выдали военную форму и автомат Калашникова и назначили на должность инспектора охраны КПП. За работу мужчине обещали платить 3-4 тысячи российских рублей.

Проработав в Макеевке около месяца, но так и не получив обещанной еженедельной зарплаты, человек сдал оружие и вернулся на подконтрольную Украины территорию. Опасаясь уголовной ответственности, бывший боевик вел скрытый образ жизни.

Узнав из средств массовой информации о гарантированной законом возможность освобождения от уголовной ответственности, мужчина решил больше не молчать, а обратиться в полицию.

По факту участия гражданина в НЗФ проводится проверка. Мужчина согласился сотрудничать со следствием. Если будет установлено, что он не совершал тяжких преступлений, бывший наемник получит шанс на освобождение от наказания.

Согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины участники незаконных вооруженных формирований, которые добровольно вышли из них и сообщили об этом органам государственной власти, освобождаются от уголовной ответственности.

Напомним, боевики пять раз обстреляли украинские позиции.