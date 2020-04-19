Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео
В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео
В штаб-квартире ООН продлили карантин
В штаб-квартире ООН продлили карантин
Малиновский: Наблюдая за Серией А по ТВ думал, что этот чемпионат медленный
Малиновский рассказал о Серии А
Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе
Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе

На Донетчине бывший наемник боевиков сдался полиции

На Донетчине бывший наемник боевиков сдался полиции
02:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Мужчина отправился в оккупированную Макеевку и устроился на работу в исправительной колонии.

Житель Мирнограда ради заработка отправился в оккупированную Макеевку и устроился на работу в исправительной колонии. Не получив обещанных денег и разочаровавшись в идеологии террористов, человек сдал оружие и вернулся домой. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

В Мирноградское отделение полиции обратился 42-летний мужчина, который рассказал, что несколько лет назад он служил в рядах незаконных вооруженных формирований и очень сожалеет о своем прошлом.

В конце 2015 года житель Мирнограда начал работать в исправительной колонии на оккупированной территории. Новому охраннику выдали военную форму и автомат Калашникова и назначили на должность инспектора охраны КПП. За работу мужчине обещали платить 3-4 тысячи российских рублей.

Проработав в Макеевке около месяца, но так и не получив обещанной еженедельной зарплаты, человек сдал оружие и вернулся на подконтрольную Украины территорию. Опасаясь уголовной ответственности, бывший боевик вел скрытый образ жизни.

Узнав из средств массовой информации о гарантированной законом возможность освобождения от уголовной ответственности, мужчина решил больше не молчать, а обратиться в полицию.

Штаб ООС: боевики трижды нарушили "тишину", один военный ранен

По факту участия гражданина в НЗФ проводится проверка. Мужчина согласился сотрудничать со следствием. Если будет установлено, что он не совершал тяжких преступлений, бывший наемник получит шанс на освобождение от наказания.

Согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины участники незаконных вооруженных формирований, которые добровольно вышли из них и сообщили об этом органам государственной власти, освобождаются от уголовной ответственности.

Напомним, боевики пять раз обстреляли украинские позиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Военные, Донбасс, ВСУ, Боевик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Пасха 2020: Украинские телеканалы 18 и 19 апреля будут транслировать богослужения
05 Меган Маркл и принца Гарри застали на прогулке во время карантина (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)
Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)
Хорватия планирует продлить карантин
Хорватия планирует продлить карантин
В Молдове из-за коронавируса на полный карантин закрывают еще одно село
В Молдове на полный карантин закрывают еще одно село
И после шести, и после десяти: список продуктов, которые не помешают диете
И после шести, и после десяти: список продуктов, которые не помешают диете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь