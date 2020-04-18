Штаб ООС: боевики трижды нарушили "тишину", один военный ранен

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о коичестве обстрелов украинских позиций боевиками с начала суток.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, один украинский военный ранен.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС.

"18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом противник снова решился использовать запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм", - указали в штабе.

Как указано, решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы.

В пресс-центре добавили, что, в частности, против украинских защитников населенного пункта Крымское враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В результате преступных действий российских оккупантов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - добавили в штабе.

Указано, что эвакуационной техникой воина доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья - средней тяжести.

Как сообщается, украинские защитники проявили сегодня мужество и решительно ответили на все обстрелы со стороны противника, убедительно заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.