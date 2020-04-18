COVID-19 в Украине: Зеленский подписал изменения в Бюджет-2020 по финансированию борьбы с коронавирусом

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине, Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год по финансированию борьбы с COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год по финансированию борьбы с распространением коронавируса, передает ОПУ.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 553-ІХ, который Верховная Рада поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля 2020 года. Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом", - сообщили в Офисе.

Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Кроме того, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В целом расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.

Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн.

Для осуществления непредвиденных мероприятий в резервный фонд направлено дополнительно три миллиарда гривен.

Расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, поэтому программа "Большое строительство", которая улучшает украинскую инфраструктуру и создает новые рабочие места, будет продолжена. На дорожную инфраструктуру в государственном бюджете заложено почти 70 млрд грн.

Также изменения в госбюджет не предусматривают сокращения расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.