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На Херсонщине несколько населенных пунктов закрыли на карантин

На Херсонщине несколько населенных пунктов закрыли на карантин
05:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Четыре населенных пункта Херсонщины были закрыты из-за коронавируса.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии городов Олешки и Геническ, а также поселков Малые Копани и Левые Солонцы. Об этом сообщает полиция области.

В указанных населенных пунктах решено ввести дополнительные ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной болезни, ведь именно там зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом.

Начиная с 13:00 18 апреля и до 06:00 21 апреля город Олешки и Геническ, а также села Малые Копани и Левые Солнца будут закрыты на въезд-выезд, там будут проводиться дезинфицирующие мероприятия, для остановки распространения коронавируса.

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В городе Олешки будет установлено 5 карантинных блокпостов, 2 поста в селе Малые Копани, 1 в селе Левые Солонцы и 2 в городе Геническ.

Полиция будет контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий путем круглосуточного патрулирования.

Напомним, ранее в Херсонской области закрыли населенный пункт из-за вспышки COVID-19 в двух семьях.

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Херсонщина, Коронавирус, COVID-2020.
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