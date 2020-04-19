На Херсонщине несколько населенных пунктов закрыли на карантин

Новости Украины:Четыре населенных пункта Херсонщины были закрыты из-за коронавируса.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии городов Олешки и Геническ, а также поселков Малые Копани и Левые Солонцы. Об этом сообщает полиция области.

В указанных населенных пунктах решено ввести дополнительные ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной болезни, ведь именно там зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом.

Начиная с 13:00 18 апреля и до 06:00 21 апреля город Олешки и Геническ, а также села Малые Копани и Левые Солнца будут закрыты на въезд-выезд, там будут проводиться дезинфицирующие мероприятия, для остановки распространения коронавируса.

В городе Олешки будет установлено 5 карантинных блокпостов, 2 поста в селе Малые Копани, 1 в селе Левые Солонцы и 2 в городе Геническ.

Полиция будет контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий путем круглосуточного патрулирования.

Напомним, ранее в Херсонской области закрыли населенный пункт из-за вспышки COVID-19 в двух семьях.