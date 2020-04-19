В Винницкой области спасатели потушили пожар в многоэтажке

Новости Украины:В Винницкой области в девятиэтажном жилом доме возник пожар

В субботу в 15:44 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в г. Гнивань Тывровского района.

Об этом сообщает ГСЧС.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что пожар возник в квартире на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома. При проведении разведки было установлено, что очагом пожара является балкон двухкомнатной квартиры на площади около 10 кв.м.

Спасатели сразу провели эвакуацию 12 жителей подъезда, из пяти квартир, на 8 и 9 этаже. Благодаря оперативным действиям бойцов ГСЧС пожар был вовремя ликвидирован, таким образом удалось предотвратить распространение пламени на другую площадь помещения и соседние квартиры.

В 15:59 пожар был локализован, а в 16:07 ликвидирован.

Огонь уничтожил оконную раму и дверь балкона, холодильник, домашние вещи и мебель. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 5 человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники, а также дежурный караул воинской части А 2287 (2 чел.).

Причина возникновения возгорания - короткое замыкание электросети.

Напомним, из очага пожаров в Житомирской области эвакуировали более 50 человек.