Благодатный огонь: Возле Киево-Печерской Лавры образовалась очередь (Фото)

Новости Украины:В связи с прибытием в Киев Благодатного огня, множество людей собралось возле Киево-Печерской Лавры.

Возле Киево-Печерской Лавры собрались люди. Они пришли сюда, чтобы забрать Благодатный огонь из Иерусалима, который священники УПЦ МП самолетом привезли в Украину.

Об этом сообщает ТСН.

"Образовалась очередь из мирян и священников у входа в Лавру... Прихожане не всегда соблюдают дистанцию. Возле Киево-Печерской Лавры также дежурят несколько десятков правоохранителей", - говорится в сообщении.

ТСН отмечает, что пока люди ждут возле одного входа, то с другого выхода у двох десятках метров одна за другой заезжают и выезжают скорые. Медики в полном экипировке.

13 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киево-Печерская Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. В Лавре обнаружили более 100 инфицированных коронавірусоми.