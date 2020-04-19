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В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео
В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео
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В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео

В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео
02:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pomisna.info

Новости Украины:В Свято-Михайловском соборе провели богослужение.

Прошло Пасхальное Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Службу совершал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Православная церковь Украина и представители медиа организовали онлайн-трансляцию Пасхального Богослужения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и объявленными в стране карантинными ограничениями.

"Объединяемся в молитве и пусть Господнее благословение снизойдет на каждого из нас. Будьте в мире, надежде и любви", – обращаются к украинцам в ПЦУ.

Напоминаем, в этом году, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и карантинными ограничениями, представители власти и церкви настойчиво призывают граждан оставаться дома, особенно во время пасхальных выходных.

На прошлой неделе Митрополит Епифаний призвал православных помогать ближним в сложные времена пандемии и оставаться дома на пасхальные праздники. В четверг предстоятели ПЦУ и Украинской греко-католической церкви (УКГЦ) Епифаний и Святослав в очередной раз призвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности.

"Конечно, мы будем праздновать Воскресение Христово в особых условиях. Но видим, что наши верующие откликнулись на призыв церкви оставаться дома. И последнее богослужение в Михайловском соборе - мы видим, что люди откликнулись на наш призыв и приобщаются к молитвам онлайн", - сказал Епифаний.

"Мы просили всех наших верующих праздновать эту Пасху дома. И мы сможем пережить пасхальную радость вместе с вами, не подвергая ваше здоровье и жизнь опасности. Поэтому помолимся вместе, помолимся онлайн. Освятим пасхальные корзинки дома", – отметил Владыка Святослав.

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Богослужение, Пасха, Свято-Михайловский собор.
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