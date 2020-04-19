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Христиане восточного обряда отмечают Пасху

Христиане восточного обряда отмечают Пасху
01:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Христиане восточного обряда отмечают19 апреля, главный праздник года - Пасха.

Христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 19 апреля, главный религиозный праздник года - Пасха. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий после того, как его распяли на кресте.

Воскресение Иисуса Христа - воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после смерти, центральная доктрина в христианстве, которая на протяжении столетий проповедуется язычникам и является самым важным событием (и праздником, известным как Пасха) христианского общества.

Христиане ежегодно празднуют воскресение Христа во время большого праздника христианского литургического года - Пасхи.

Иисус Христос воскрес в раннюю пору в воскресенье, в начале новой еврейского недели, поскольку у древних евреев воскресенье было первым днем недели и начиналась сразу же после захода солнца в субботу.

Поэтому воскресенье стало святым днем для христиан и тоже называется Господним Днем. Для древних евреев Господним днем был последний седьмой день недели - суббота. Поэтому четвертая заповедь: Почитай день Господень, чтобы святить его, понимается христианами и иудеями по-разному.

Пасха 2020 в Украине: обычаи и народные обряды в этот светлый праздник

Для христиан Господень день воскресения - воскресенье - стал днем отдыха. Отсюда его украинское название - неділя. Также выполнение любой работы в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, поскольку такой труд нарушает святость дня Господня которая заключается в покое и мире.

Напомним, в церквях Украины началось Пасхальное богослужение (онлайн-трансляция). В этом году богослужения совершаются при отсутствии верующих из-за карантинных мер против эпидемии коронавируса. Литургию можно смотреть на некоторых телеканалах и в интернете.

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Праздник, Пасха, Христиане восточного обряда.
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