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Пасха 2020 в Украине: обычаи и народные обряды в этот светлый праздник

Пасха 2020 в Украине: обычаи и народные обряды в этот светлый праздник
21:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Завтра, 19 апреля, весь православный мир празднует Воскресение Христово.

Пасха 2020 - это светлый праздник, когда люди не только идут святить куличи и крашенки, но и просят для себя здоровья, богатства и любви на следующий год. Поэтому мы собрали для вас не только народные приметы, но также некоторые пасхальные обычаи. 

Традиции православного праздника

В день, когда мы празднуем Пасху 2020, вся семья - от самого старшего до младшего поколения - собирается за одним столом. Но никто не приступает к еде, семейные пасхальные традиции в Украине всегда сопровождаются одной игрой, которая называется "бои крашенками". Каждый берет по яйцу в руку и пытается ударить об другое яйцо так, чтобы свое осталось целым. И только после того, как за столом появится победитель, можно приступать к паскам и другим вкусностям, которые были под запретом во время Великого поста.

Традиции пасхального стола говорят о том, что мы должны не только наслаждаться куличами, но и приносить их родственникам, которые не смогли быть рядом, а также всем, кому хочется пожелать добра и благополучия в этом году.

Народные приметы на Пасху-2020

Приметы на Пасху на деньги. Утром на Пасху 2020 нужно умыться водой, в которую заранее положили серебряную монету, ложку или другой серебряный предмет. Тогда весь год вы будете не только богатыми, но еще и красивыми.

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Другие приметы на Пасху-2020

  • Чтобы семья жила мирно и счастливо весь год, первую праздничную трапезу в воскресенье следует начинать в полном составе. Каждый член семьи должен съесть кусочек кулича.

  • Девушки верили, что если в этот день ударят локоть, то в скором времени встретят своего суженого.

  • Если день оказался дождливым, то вся весна будет такой же.

  • Если же день ясный, то хозяев ждет хороший урожай.

  • Кто первым увидит рассвет на Пасху, весь год будет счастливым.

  • Вербой, принесенной в дом на вербной неделе, обмахивали дом, очищая его от напастей.

  • Чтобы уберечь ребенка от сглаза на весь год, его нужно перекрестить пасхальным яйцом.

  • Тем, кто хочет избавиться от грехов, нужно покататься на качелях.

  • Пожилые люди в этот день расчесывались и просили Бога, чтобы послал им столько внуков, сколько волос останется на расческе.

  • Если вы услышите стук дятла в этот день, значит, скоро приобретете собственный дом.

Одной из самых важнейших пасхальных примет является то, насколько удачными получились куличи. Если они удались - семью ждут в этом году счастливая и сытая жизнь.

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Обряды на Пасху-2020

Самым важным обрядом на Пасху становится освящение куличей и крашенок. Во-первых, он означает завершение Великого поста и освобождение от запретов в питании. Во-вторых, освящение пищи важно как символ благословения от Бога и благодарность Ему за то, что у нас есть такие дары. Также верующие люди должны задуматься о том, чтобы в этот день отдавать часть освященных продуктов нуждающимся в память о словах Иисуса Христа: "Я был голоден, и вы накормили Меня…что, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне".

Какие обряды делать на Пасху. Из распространенных обрядов на Пасху мы хорошо знаем приветственные и радостные утверждения "Христос воскрес" и "Воистину воскрес", которые раскрываю смысл Пасхи. А вот в народе говорят, что муж с женой не должны "христоваться" при других людях - это приведет к разлуке.

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Обряды на Пасху чтобы выйти замуж. С давних времен девушки, которые планировали выйти замуж в скором времени, а также вдовицы, приговаривали: "Христос воскрес, а ко мне женихи. Аминь".

Обряды на Пасху на здоровье. Люди, которых давно мучает хроническая болезнь и другие затяжные недуги, должны дождаться первого удара церковных колоколов на Пасху, перекреститься и сказать: "Христос воскрес, а рабу (ваше имя) здоровье".

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