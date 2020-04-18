Пасха 2020 в Украине: обычаи и народные обряды в этот светлый праздник

Новости Украины:Завтра, 19 апреля, весь православный мир празднует Воскресение Христово.

Пасха 2020 - это светлый праздник, когда люди не только идут святить куличи и крашенки, но и просят для себя здоровья, богатства и любви на следующий год. Поэтому мы собрали для вас не только народные приметы, но также некоторые пасхальные обычаи.

Традиции православного праздника

В день, когда мы празднуем Пасху 2020, вся семья - от самого старшего до младшего поколения - собирается за одним столом. Но никто не приступает к еде, семейные пасхальные традиции в Украине всегда сопровождаются одной игрой, которая называется "бои крашенками". Каждый берет по яйцу в руку и пытается ударить об другое яйцо так, чтобы свое осталось целым. И только после того, как за столом появится победитель, можно приступать к паскам и другим вкусностям, которые были под запретом во время Великого поста.

Традиции пасхального стола говорят о том, что мы должны не только наслаждаться куличами, но и приносить их родственникам, которые не смогли быть рядом, а также всем, кому хочется пожелать добра и благополучия в этом году.

Народные приметы на Пасху-2020

Приметы на Пасху на деньги. Утром на Пасху 2020 нужно умыться водой, в которую заранее положили серебряную монету, ложку или другой серебряный предмет. Тогда весь год вы будете не только богатыми, но еще и красивыми.

Другие приметы на Пасху-2020

Чтобы семья жила мирно и счастливо весь год, первую праздничную трапезу в воскресенье следует начинать в полном составе. Каждый член семьи должен съесть кусочек кулича.

Девушки верили, что если в этот день ударят локоть, то в скором времени встретят своего суженого.

Если день оказался дождливым, то вся весна будет такой же.

Если же день ясный, то хозяев ждет хороший урожай.

Кто первым увидит рассвет на Пасху, весь год будет счастливым.

Вербой, принесенной в дом на вербной неделе, обмахивали дом, очищая его от напастей.

Чтобы уберечь ребенка от сглаза на весь год, его нужно перекрестить пасхальным яйцом.

Тем, кто хочет избавиться от грехов, нужно покататься на качелях.

Пожилые люди в этот день расчесывались и просили Бога, чтобы послал им столько внуков, сколько волос останется на расческе.

Если вы услышите стук дятла в этот день, значит, скоро приобретете собственный дом.

Одной из самых важнейших пасхальных примет является то, насколько удачными получились куличи. Если они удались - семью ждут в этом году счастливая и сытая жизнь.

Обряды на Пасху-2020

Самым важным обрядом на Пасху становится освящение куличей и крашенок. Во-первых, он означает завершение Великого поста и освобождение от запретов в питании. Во-вторых, освящение пищи важно как символ благословения от Бога и благодарность Ему за то, что у нас есть такие дары. Также верующие люди должны задуматься о том, чтобы в этот день отдавать часть освященных продуктов нуждающимся в память о словах Иисуса Христа: "Я был голоден, и вы накормили Меня…что, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне".

Какие обряды делать на Пасху. Из распространенных обрядов на Пасху мы хорошо знаем приветственные и радостные утверждения "Христос воскрес" и "Воистину воскрес", которые раскрываю смысл Пасхи. А вот в народе говорят, что муж с женой не должны "христоваться" при других людях - это приведет к разлуке.

Обряды на Пасху чтобы выйти замуж. С давних времен девушки, которые планировали выйти замуж в скором времени, а также вдовицы, приговаривали: "Христос воскрес, а ко мне женихи. Аминь".

Обряды на Пасху на здоровье. Люди, которых давно мучает хроническая болезнь и другие затяжные недуги, должны дождаться первого удара церковных колоколов на Пасху, перекреститься и сказать: "Христос воскрес, а рабу (ваше имя) здоровье".