ООС: Боевики 5 раз нарушали "тишину", трое бойцов ранены

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08:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций.

За минувшие сутки оккупанты пять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.

"18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации совершили пять обстрелов позиций Объединенных сил с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", где зафиксировано четыре обстрелы.

Так, из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили 11 мин по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Майского обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг в полдень применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вечером – вооружения боевых машин пехоты. 

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На Приазовье оккупанты открывали огонь против защитников Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

В штабе сообщили, что в результате вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

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Украина, Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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