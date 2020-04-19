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На Житомирщине и Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары (Фото, Видео)

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На Житомирщине и Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары (Фото, Видео)
08:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Украине служба ГСЧС дала отчет о ситуации с пожарами в Украине.

По состоянию на 7:00 19 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах пройденных огнем. 

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 8 путеукладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 320 км минерализованных полос. 

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К тушению привлечены 723 человека и 154 единицы техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 112 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 18 апреля осуществлено 208 сбросов - 416 т воды). 

В Житомирской области по состоянию на 7:00 19 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Выступовицкого и Бережестского лесничества, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

К тушению привлечены 960 человек и 156 единиц техники, из них от ГСЧС 185 человек личного состава и 43 единицы техники, в том числе три самолета АН-32П ГСЧС (18 апреля осуществлено 21 сброс - 168 т воды).

Как известно, 16 апреля вблизи с. Рудня и с. Выступовичи на территории Выступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки.

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Украина, Пожар, ГСЧС.
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