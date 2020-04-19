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Укргидрометцентр: Состояние воздуха в столице может улучшиться, начиная с 20 апреля

Укргидрометцентр: Состояние воздуха в столице может улучшиться, начиная с 20 апреля
08:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В столице состояние воздуха в ближайшие дни начнет улучшатся.

Состояние воздуха в Киеве улучшится, начиная с 20 апреля.

Об этом рассказал на брифинге ГСЧС заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает ГСЧС.

Эти загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северный, и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве, сообщил Прокопенко. 

На Житомирщине и Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары (Фото, Видео)

Также он в очередной раз подчеркнул, что загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в зоне отчуждения в Чернобыле.

"По состоянию на 17 и 18 апреля, качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2-3 раза. При этом оксид углерода находится в пределах ниже ПДК", - сказал он. 

Прокопенко отметил, что такие показатели характерны для весеннего периода, кроме взвешенных веществ, и оцениваются как критические для населения.

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Киев, Украина, Укргидрометцентр.
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