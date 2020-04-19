Арсенал оружия: В прифронтовой Марьинке военные обнаружили тайник (Видео)

Новости Украины:В Донецкой области правоохранители обнаружили склад с арсеналом оружия.

В Марьинке Донецкой области правоохранители обнаружили тайник с арсеналом оружия: силовики обнаружили выстрелы для гранатометов, патроны для автоматов и мину.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"В канун Пасхи в Донецкой военные и правоохранители обнаружили тайник с выстрелами для гранатометов, патронами для автоматов и миной. В ходе реализации оперативной информации пограничники Краматорского отряда совместно с представителями СБУ при участии военнослужащих 28-й ОМБр ВСУ провели обзор нежилого здания в городе Марьинка. при осмотре обнаружили 4 выстрела к гранатомету РПГ-7 и 1 выстрел к гранатомету СПГ-9, мину МОН-50 и 2 ящика (2160 шт.) патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженные боеприпасы переданы в Марьинский отдел Национальной полиции.

По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"Кто и для чего оставил смертоносный тайник в населенном пункте, расположенном в зоне проведения ООС, выясняют правоохранители", - подытожили в пресс-службе.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.