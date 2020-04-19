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Привлекли вертолеты: В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов пожара

Привлекли вертолеты: В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов пожара
12:47 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Чернобыльской зоне продолжаются операции по ликвидации пожаров сотрудниками ГСЧС.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета.

Об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

"В зоне отчуждения продолжается принятие мер по локализации и тушению 4 очагов пожаров вблизи населенных пунктов Корогод, Кривая Гора и Рудьки. В лесных массивах работает тяжелая инженерная техника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил и Нацгвардии", - сказал Демчук.

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По его словам, в труднодоступных и болотистых участках пробиваются дороги для проезда пожарной техники к отдельным очагам пожара.

"Работает пожарная авиация, в том числе три вертолета. Объект "Укрытие", хранилища отработанного ядерного топлива и другие объекты государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционируют в обычном режиме. Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений. К ликвидации лесных пожаров на территории Зоны отчуждения привлечено 700 человек и более 150 единиц техники", - сообщил он.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.  

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.

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Украина, Пожар, Чернобыль, Огонь, ГСЧС.
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