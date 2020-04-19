Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Привлекли вертолеты: В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов пожара
Привлекли вертолеты: В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов пожара
В Минздраве рассказали, какие причины резкого роста заболеваемости COVID-19
В Минздраве рассказали, какие причины резкого роста заболеваемости COVID-19
Ящук - о выборах президента УПЛ: Я независимый кандидат
Ящук - о выборах президента УПЛ: Я независимый кандидат
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 апреля

В Святогорской Свято-Успенской лавре скопилось более 300 верующих: полиция открыла дело

В Святогорской Свято-Успенской лавре скопилось более 300 верующих: полиция открыла дело
14:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:Из-за скопления 300 верующих в Свято-Успенской лавре открыто уголовное производство

По состоянию на утро полиция зарегистрировала 4 случая несоблюдения карантина в Донецкой области. Среди них открыто одно уголовное производство за событиями в Святогорской Свято-Успенской лавре во время скоплений 300 человек в богослужении. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не были соблюдены социальная дистанция и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массового отравления)", - сообщили правоохранители.

В полиции отметили также, что еще по трем случаям, когда в культовых сооружениях находилось более 10 человек или они были без защитных масок, сейчас идет тщательное изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка.

Сообщается, что в целом праздничная служба прошла в 275 храмах. Публичную безопасность в пасхальную ночь обеспечивали 1500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Мендель о праздновании Пасхи: Украинцы в большинстве поняли опасность эпидемии

"Участие в богослужениях приняли более 3500 верующих. В целом большинство граждан отнеслись ответственно к карантина"- подитожили в полиции.

По данным МВД, в Украине по состоянию на утро 19 апреля, зафиксирован 19 случаев несоблюдения карантина во время богослужений, в которых приняло участие около 130 тысяч верующих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецкая область, Карантин, Пасха, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
02 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе
05 Пасха 2020: поздравление в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как защититься от смога: В Минздраве дали советы киевлянам
Как защититься от смога: В Минздраве дали советы киевлянам
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Карта коронавируса в Украине и мире 19 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 19 апреля
Лучшие СМС поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки
Лучшие СМС поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь