Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Привлекли вертолеты: В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов пожара
Привлекли вертолеты: В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов пожара
В Минздраве рассказали, какие причины резкого роста заболеваемости COVID-19
В Минздраве рассказали, какие причины резкого роста заболеваемости COVID-19
Ящук - о выборах президента УПЛ: Я независимый кандидат
Ящук - о выборах президента УПЛ: Я независимый кандидат
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 апреля

Мендель о праздновании Пасхи: Украинцы в большинстве поняли опасность эпидемии

Мендель о праздновании Пасхи: Украинцы в большинстве поняли опасность эпидемии
14:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но местами ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил.

Большинство украинцев-христиан восточного обряда осознали опасность коронавируса и праздновали Пасху дома, но кое-где ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил карантина, отмечает пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Статистика показывает, что украинцы в большинстве поняли опасность эпидемии коронавируса и действительно преимущественно праздновали Пасху дома", - написала она на своей странице в Facebook в воскресенье.

Мендель сообщила, что, по данным Национальной полиции, только 130 тыс. верующих посетили богослужение в этом году, по сравнению с 7,5 млн в прошлом году.

Пасха 2020: Зеленский поздравил украинцев (Видео)

"Конечно, кое-где ситуация выходила из-под контроля, как, например, в Святогорске Донецкой области, где в церкви, не соблюдая правила защиты, без масок и дистанцирования, собралось около 300 человек. К сожалению, теперь мы должны быть готовы, что уже через неделю будет вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске. Нарушение происходили и в других регионах", - отметила она.

Порошенко: Если мы едины, ответственны и дисциплинированны, ни одна зараза нас не возьмет

Мендель подчеркнула, что президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак на постоянной связи с главами ОГА и правоохранителями для получения оперативной информации и реагирования на ситуацию

"В целом Пасха требует внимательности, однако пока не представляет угрозы заражения в больших масштабах", - указала пресс-секретарь главы государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Пасха, Юлия Мендель, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
02 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе
05 Пасха 2020: поздравление в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как защититься от смога: В Минздраве дали советы киевлянам
Как защититься от смога: В Минздраве дали советы киевлянам
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Карта коронавируса в Украине и мире 19 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 19 апреля
Лучшие СМС поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки
Лучшие СМС поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь