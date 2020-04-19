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Пожары в Житомирской области: в ГСЧС рассказали, что мешает тушению

Пожары в Житомирской области: в ГСЧС рассказали, что мешает тушению
15:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пожары на Житомирщине не могут потушить из-за захламленности и отсутствие дорог.

Спасатели долго тушат лесные пожары в Житомирской области, поскольку не могут добраться до отдельных очагов огня из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог.

Об этом директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук сообщил во время онлайн-брифинга.

"Длительный процесс тушения лесных пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог", - сказал он.

По словам Демчука, для создания минерализованных полос и расчистки дорог привлечены тракторы лесохозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника Вооруженных сил.

"К ликвидации пожаров на территории Житомирской области всего привлечено 960 человек и более 150 единиц техники, из них от ГСЧС - 185 человек личного состава и 43 единицы техники, в том числе работает пожарная авиация - три самолета и пожарный поезд "Укрзализныци", - добавил он.

На Житомирщине и Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары (Фото, Видео)

Как сообщалось ранее, лесные пожары в Житомирской области начались 4 апреля. По состоянию на сегодняшнее утро спасатели и лесники тушат 9 пожаров.

Советник министра внутренних дел Шкиряк не исключил, что ситуация с пожарами, которые продолжаются в Киевской и Житомирской областях, может быть результатом  спланированной диверсии.

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Пожары, Житомирская область, ГСЧС, Владимир Демчук.
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