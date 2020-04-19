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Коронавирус в Черновицкой области: за сутки умерло шесть человек

Коронавирус в Черновицкой области: за сутки умерло шесть человек
17:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Черновицкой области за сутки умерли шесть человек, у двоих подтвержден коронавирус.

В Черновицкой области за последние сутки умерли шесть человек, двое с подтвержденным положительным тестом на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"В Черновицкой области за последние сутки умерли 6 человек. У двоих из них подтвержден COVID-19. Еще у четырех ожидаются результаты диагностики. Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием умер, находясь дома", - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации выразили соболезнования родным и близким.

Коронавирус в Одесской области: за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания

В регионе за последние сутки зафиксировано 49 новых случаев COVID-19. Указывается, что общая численность инфицированных по области от первого установленного случая - 889 человек.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано 5 тыс. 449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

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Черновицкая область, Коронавирус, Covid-19.
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