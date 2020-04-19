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Коронавирус в Одесской области: за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания

Коронавирус в Одесской области: за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания
15:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Одесской области коронавирусом заразились двое детей.

В Одесской области COVID-19 уже подтвержден у более 120 человек, в числе новых заболевших двое малолетних детей.

Об этом председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил в Facebook.

По его данным, 19 апреля поступило сообщение о новых случаях заболевания. По состоянию на 13.00 воскресенья зарегистрирован 121 подтвержденный случай COVID-19.

Новые заболевшие - из Одессы, городов Измаил, Подольск, Беляевка, Овидиопольского, Килийского, Тарутинского, Ивановского и Белгород-Днестровского районов.

Выявленные заболевшие - 6 женщин в возрасте от 29 до 75 лет, 6 мужчин в возрасте от 29 до 70 лет, а также двое детей - 3-летняя девочка и 9-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, за последние сутки в регионе зарегистрированы 14 новых случаев заболевания: четыре — у одесситов и 10 — у жителей районов области.

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На стационарном лечении в городской инфекционной больнице (основная опорная больница для больных с COVID-19) находятся 24 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом, из них 10 — жители Одессы.

Четыре человека старше 60 лет (одессит и трое иногородних), находящиеся в этой больнице, - в тяжелом состоянии, при этом они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких.

"Также 20 пациентов находятся в состоянии средней тяжести", - сообщили в мэрии.

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За прошедшие сутки в инфекционную больницу Одессы поступили 15 человек с подозрением на COVID-19.

"Ранее в нее госпитализирован ребенок в возрасте 1 год и 3 месяца в состоянии средней тяжести. Еще один ребенок, ему 10 лет, - в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении", - добавили в пресс-службе.

Как отмечается, из 121 человека с подтвержденным диагнозом 41 — житель Одессы.

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Одесская область, Коронавирус, Covid-19.
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