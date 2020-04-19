COVID-19: В ВСУ возросло количество больных

Новости Украины:В Украине в ВСУ возросло количество зараженных на коронавирус.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 3 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, общее количество больных COVID-19 составляет 32 человека.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"На 7:00 19 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 32 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сообщили в командовании.

Отмечается, что сейчас на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 46 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ г. Винница - 1 военнослужащий, Черновицкий госпиталь - 1 военнослужащий, гражданская больница в Львовской области - служащий ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - говорится в сообщении командования.