Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Аваков о пожарах на Житомирщине: За три-четыре дня преодолеем
Аваков о пожарах на Житомирщине: За три-четыре дня преодолеем
Зеленский о карантине: Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью
Пасха: Зеленский поблагодарил украинцев за сознательность
Руни сравнил Месси и Роналду
Руни сравнил Месси и Роналду
Пасха 2020: праздничные таинства, о которых мы мало знаем
Пасха 2020: праздничные таинства, о которых мы мало знаем

Covid-19: в Черкасской области обнаружили еще 10 инфицированных

Covid-19: в Черкасской области обнаружили еще 10 инфицированных
17:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Черкасская ОГА

Новости Украины:В Черкасской области зарегистрировали 10 новых случаев COVID-19

Специалисты Черкасского областного лабораторного центра обнаружили 10 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.

Таким образом, по словам главы ОГА, география вновь выявленных случаев следующая:

  • Корсунь-Шевченковский - 1; 
  • Катеринопольский район - 1;
  • Черкассы - 4;
  • Канев- 4.

"В целом в Черкасской области 151 случай инфицирования COVID-19. Выздоровевших - 42 человека", - отметил Боднар.

Коронавирус в Одесской области: за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания

На 19 апреля в мире насчитывалось 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черкасская область, Коронавирус, Роман Боднар, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
02 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе
05 Пасха 2020: поздравление в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ПЦУ не осталась без Благодатного огня (Фото)
ПЦУ не осталась без Благодатного огня (Фото)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Пасха 2020: украинские полярники получили уникальную &quot;привилегию&quot;
Пасха 2020: украинские полярники получили уникальную "привилегию"
Как украинские звезды празднуют &quot;Пасху-2020&quot; дома (Фото, Видео)
Как украинские звезды празднуют "Пасху-2020" дома (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь