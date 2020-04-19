Covid-19: в Черкасской области обнаружили еще 10 инфицированных

Новости Украины:В Черкасской области зарегистрировали 10 новых случаев COVID-19

Специалисты Черкасского областного лабораторного центра обнаружили 10 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.

Таким образом, по словам главы ОГА, география вновь выявленных случаев следующая:

Корсунь-Шевченковский - 1;

Катеринопольский район - 1;

Черкассы - 4;

Канев- 4.

"В целом в Черкасской области 151 случай инфицирования COVID-19. Выздоровевших - 42 человека", - отметил Боднар.

На 19 апреля в мире насчитывалось 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.