Несмотря на Пасху: боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песок

Новости Украины:Боевики в воскресенье обстреляли позиции ВСУ возле Песок из миномета калибра 82 мм.

С начала суток воскресенья боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе из миномета калибра 82 мм, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"… российско-оккупационные войска, несмотря на светлый праздник Воскресения Христова, все же один раз коварно нарушили режим прекращения огня. С миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи Песок на Донецком направлении. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке по состоянию на 17.00, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Согласно сообщению, на "дерзкую провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения".

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.