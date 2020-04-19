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Несмотря на Пасху: боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песок

Несмотря на Пасху: боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песок
17:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики в воскресенье обстреляли позиции ВСУ возле Песок из миномета калибра 82 мм.

С начала суток воскресенья боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе из миномета калибра 82 мм, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"… российско-оккупационные войска, несмотря на светлый праздник Воскресения Христова, все же один раз коварно нарушили режим прекращения огня. С миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи Песок на Донецком направлении. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке по состоянию на 17.00, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Согласно сообщению, на "дерзкую провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения".

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Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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