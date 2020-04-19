Глава Житомирской ОГА: Сил и средств вполне достаточно для того, чтобы потушить пожары

Новости Украины:Председатель Житомирской ОГА говорит, что сил и средств достаточно для того, чтобы потушить лесные пожары.

В Житомирской ОГА уверяют, что сил и средств вполне достаточно для того, чтобы потушить лесные пожары.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко по итогам заседания оперативного штаба по противодействию лесным пожарам при участии руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, министра внутренних дел Арсена Авакова и секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Несмотря на Пасхальные праздники, мы продолжаем находиться на месте лесных пожаров в Овручском районе... Сил и средств вполне достаточно для того, чтобы потушить лесные пожары", - написал Бунечко.

Он подчеркнул, что были проанализированы возможные версии возникновения пожаров, которые бушуют с 16 апреля. Одна из них - поджог сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств и безответственное отношение владельцев земельных участков.

"На сегодняшний день более 1055 спасателей, работников лесхозов и 109 единиц техники работают, чтобы предотвратить распространение огня. К работе также привлекаются местные жители пострадавших сел", - сообщил председатель Житомирской ОГА.

Как сообщалось ранее, в Министерстве внутренних дел рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог.

Кроме того, по данным ГСЧС, пожары в Житомирской области по состоянию на 19 апреля охватили территорию 4090 гектаров. Сейчас там 9 очагов горения, из которых 5 локализованы.