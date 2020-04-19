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Пожары на Житомирщине: Данилов рассказал о деталях совещания

Пожары на Житомирщине: Данилов рассказал о деталях совещания
16:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В случае причастности к пожарам в Житомирской области собственники земли понесут ответственность.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что собственники земли, которые могут быть причастны к возникновению лесных пожаров в Житомирской области, понесут ответственность, если эта версия подтвердится.

На своей странице в Facebook он отметил, что в воскресенье вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, главой МВД Арсеном Аваковым, главой Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным находился в рабочей командировке в Овручском районе Житомирской области, где они изучали ситуацию, связанную с пожарами.

"На совещании рассматривался, в частности, вопрос ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать", - подчеркнул Данилов.

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Как сообщалось ранее, лесные пожары в Житомирской области начались 4 апреля. Также огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. По состоянию на сегодняшнее утро спасатели и лесники тушат 9 пожаров.

Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук сообщил, что длительный процесс тушения лесных пожаров в Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог".

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Сегодня, 19 апреля, Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области: суховей, который оборвал электросети, и поджог.

Ранее полицейские задержали нескольких лиц, совершивших поджоги в лесах и вблизи населенных пунктов.

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Пожары, Житомирская область, СНБО, Алексей Данилов.
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