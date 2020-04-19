Глава ГСЧС: Пожар на Житомирщине угрожал перекинуться на территорию Беларуси

Новости Украины:Спасатели ночью работали над опасностью распространения пожаров с Житомирщины на Беларусь.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что в Житомирской области уже локализовано 5 крупных пожаров, 4 находятся в состоянии ликвидации, а ночью подразделения спасателей работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси.

Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области, сообщает Департамент коммуникации МВД.

Чечеткин отметил, что с 16 апреля на территории Житомирской области продолжаются пожары отдельными ячейками общей площадью 4 тыс. 90 гектаров.

Он отметил, что к ликвидации огня привлечено более 1 тыс. пожарных и работников Гослесагентства и более 100 единиц техники.

"Уже локализовано 5 крупных пожаров, 4 в состоянии ликвидации, именно здесь работают крупные пожарные самолеты Ан-32П. Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси. Планируется, что сегодня удастся ликвидировать еще 2 пожара. Сегодня утром разведка отработала наиболее критический участок - определила координаты, и авиация ГСЧС отработает именно эту область", - отметил он.

Чечеткин добавил, что вчера авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды, и благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав.

"Также сегодня авиация будет работать на болотистой местности, где невозможно использовать наземную технику", - отметил Чечеткин.

Как сообщалось ранее, лесные пожары в Житомирской области начались 4 апреля. Также огонь из лесов распространился на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. По состоянию на сегодняшнее утро спасатели и лесники тушат 9 пожаров.