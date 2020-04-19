Правила действий в заповедных зонах будут изменены - Аваков

Новости Украины:После большого количества пожаров в Чернобыле, власти решили пересмотреть правила действий в заповедных зонах.

После пожара, который произошел вблизи Чернобыльской АЭС, будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 19 апреля в ходе заседания оперативного штаба в Овруче, передает пресс-служба МВД.

Так, сообщается, что совещание состоялось при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, министра внутренних дел Арсена Авакова, главы ГСЧС Николая Чечеткина и руководителей Житомирской области и Гослесагентства. Делегация осуществила облет над территорией пожара в Житомирской области.

Во время совещания Аваков напомнил, что до сих пор продолжается ликвидация огня в Чернобыльской зоне. Устанавливаются все причины возгораний. Пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров - малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

"В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения", - отметил министр.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.