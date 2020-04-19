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Смертельное ДТП в Ивано-Франковске: погибла женщина

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Смертельное ДТП в Ивано-Франковске: погибла женщина
20:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Ивано-Франковске автомобиль Audi попал в смертельное ДТП.

Полицейские Ивано-Франковска задержали водителя за ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, передает УНН.

"ДТП произошло в Ивано-Франковске на улице Гаркуши в 22:10. Установлено, что водитель автомобиля Audi A3 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дом, после чего транспортное средство отбросило на проезжую часть. За рулем автомобиля находился 35-летний водитель, а в салоне - 35-летняя женщина и 12-летний ребенок. Речь о семье из Ивано-Франковска. В результате аварии пострадали пассажиры легковушки и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. От полученных травм в медучреждении скончалась женщина-пассажир, а ребенок находится в реанимации", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что водитель не травмировался. Во время ДТП другие участники дорожного движения не пострадали.

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"Правоохранители выяснили, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения - у него медики отобрали кровь для анализа. За совершенное франковец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Продолжается досудебное расследование", - сообщили правоохранители.

Напомним, накануне в Ровенской области в ДТП погиб младенец.

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ДТП, Ивано-Франковск, Нацполиция.
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