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Глава Гослесагентства о ситуации в Житомирской области: Осталось два пожара

Глава Гослесагентства о ситуации в Житомирской области: Осталось два пожара
22:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На Житомирщине осталось ликвидировать два пожара, новых возгораний нет.

В Житомирской области сейчас ликвидируются два пожара, новых возгораний не зафиксировано.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого.

"Новых возгораний в лесных массивах Житомирской области не зафиксировано. Вчерашние слаженные действия лесников и пожарных ГСЧС дали свой результат. На сегодня осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет", - сообщил председатель Гослесагентства.

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Также он отметил, что последний раз такие масштабные пожары были 24 года назад. "На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня", - добавил Заблоцкий.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 19 апреля, на Житомирщине осуществляется тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины на территории лесных хозяйств "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", "Словечанско ЛХ" и "Словечанский лесхоз АПК". По состоянию на 15:00 ГСЧС сообщала о девяти очагах горения.

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Пожары, Житомирская область, Андрей Заблоцкий.
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