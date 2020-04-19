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В Коростене коронавирус выявили у 6-месячного ребенка

В Коростене коронавирус выявили у 6-месячного ребенка
23:56 Вс, 19 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На Житомирщине за сутки зафиксировали 15 новых случаев Covid-19.

На Житомирщине за сутки подтверждено 15 новых случаев Covid-19, в том числе у 6-месячного мальчика, в целом заболели 226 жителей области.

Об этом в Facebook написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"По результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом выросла на 15 человек... По состоянию на сейчас общая численность заражений составляет 226 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире – 59 человек, в Коростене – 56, и в Бердичеве – 43", - сообщил руководитель ОГА.

Бунечко отметил, что больше всего новых случаев зафиксировано в Житомире – пять, по два – в Коростене (у мальчиков 6 месяцев и 7 лет), Бердичеве и Хорошевском районе. Кроме того, по одному случаю коронавируса подтверждено в Малине, Любарском, Житомирском и Чудновском районах.

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Напоминаем, по состоянию на утро 19 апреля в Украине выявлено 5 449 случаев Covid-19 – на 343 больше, чем днем ранее.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек. 347 пациентов выздоровели.

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Житомирщина, Коронавирус, COVID-2020.
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