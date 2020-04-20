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В Харькове опровергли сообщения о смоге в городе

В Харькове опровергли сообщения о смоге в городе
01:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Синоптики не отметили значительного ухудшения видимости в Харькове.

Метеорологи Харькова не подтверждают информацию местных СМИ о том, что из-за пожаров в регионе город накрыл смог.

Об этом рассказала дежурный синоптик Харьковского гидрометцентра Инна Гостева.

"Синоптические станции, размещенные в Харкове, не отметили значительного ухудшения видимости в городской черте, хотя некоторые СМИ написали о смоге, окутавшем город вследствие пожаров в регионе", - отметила Инна Гостева.

По ее словам, в Харькове облачно, но смога нет: "Если днем в отдельных районах чувствовался легкий запах гари, то его мог принести юго-западный ветер, который также способствовал некоторому ухудшению видимости".

В то же время начальник Департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Павел Пономаренко в комментарии журналистам отметил, что еще в пятницу появился неприятный запах и смог в городе Лозовая.

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"Смог шел со стороны Днепропетровской области, хотя, как установлено, там ничего не горело. Выяснилось, что смог принесло с Житомирщины”, - указал Пономаренко.

По его словам, каких либо отклонений от нормы содержания вредных вещества в воздухе нет.

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Харьков, Смог, Метеорология.
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