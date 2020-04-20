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На Ровенщине задержан водитель, по вине которого в ДТП погиб младенец

На Ровенщине задержан водитель, по вине которого в ДТП погиб младенец
01:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Ровенской области задержали 37-летнего водителя легкового автомобиля BMW из-за смертельного ДТП.

Правоохранители в Ровенской области задержали 37-летнего водителя легкового автомобиля BMW, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 8-месячная девочка.

Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Ровенской области, смертельная авария произошла 18 апреля на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи с.Великий Житин Ровенского района.

Следователи установили, что 37-летний местный житель на автомобиле "BMW-520 I" не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем марки "ВАЗ" под управлением 49-летнего водителя.

Как отмечается, в результате столкновения от полученных травм погибла пассажирка "ВАЗа" - восьмимесячная девочка, а ее 19-летнюю мать с политравмой и переломом таза госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу. Водители в аварии не пострадали.

На Ривненщине произошло смертельно ДТП, погиб младенец

Следователи задержали водителя "BMW" по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

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ДТП, Авария, Полиция.
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