На Николаевщине задержали мужчин, которые ограбили магазин ритуальных услуг

Новости Украины:В Николаевской области неизвестные ворвались в магазин ритуальных услуг и вынесли 120 000 гривен.

В субботу в полицию поступило сообщение от частного предпринимателя о том, что в помещение его магазина в пгт Казанка ворвались двое неизвестных мужчин в медицинских масках, привязали продавца к стулу и, завладев деньгами в сумме 120 000 гривен, скрылись.

Об этом сообщает полиция области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство Казанковского отдела полиции.

На раскрытие преступления был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Принятым комплексом следственно-розыскных мероприятий правоохранители в течение суток установили личности нападавших и направление движения, в котором они исчезли после совершения преступления.

Злоумышленниками оказались 28-летний житель пгт Казанка и 29-летний житель Одессы. Оба имеют условные судимости за совершение имущественных преступлений.

Известно, что фигуранты готовились к совершению преступления. Узнав, что в магазине всегда находятся несколько сотрудников, они решили их устранить, сделав предприятию фиктивный заказ. Прибыв в магазин на автомобиле марки Toyota, мужчины дождались, когда работники покинут помещение, и тогда напали.

Завладев выручкой предприятия, нападавшие уехали, а вскоре их автомобиль был задержан оперативниками Казанковского отделения полиции недалеко от с. Новополтавка Новобугского района.

Оба мужчины пока задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. По согласованию с прокуратурой следственные сообщили им о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время фигурантам будет избираться в суде мера пресечения.

Сейчас следствие продолжается. Полицейские устанавливают других причастных к совершению указанного уголовного преступления лиц, а также причастность подозреваемых к совершению других преступлений на территории региона.

Напомним, в Сумской области полицейские задержали магазинного вора на месте преступления.