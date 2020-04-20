На Одесчине автомобиль съехал в кювет и сгорел, погиб водитель

Новости Украины:В Одесской области 26-летний местный житель не справился с управлением и съехал в кювет.

В воскресенье в селе Сербка в Одесской области 26-летний местный житель, обгоняя на своем "ВАЗе" автомобиль, который двигался впереди, не справился с управлением и съехал в кювет. Легковушка перевернулась и загорелся. Об этом сообщает Лиманский отдел полиции Одесской области.

В салоне вместе с водителем находился еще 42-летний пассажир. Ему удалось выбраться из автомобиля, а вот водителя зажало и он погиб.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о ее правовую квалификацию.

Напомним, в Одессе BMW перевернулся от удара с деревом, есть погибший.