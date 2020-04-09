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В Одессе во дворе сгорели три авто

В Одессе во дворе сгорели три авто
09:52 Сегодня Телеграф Фото: 7 канал

Новости Украины:В Одессе в ночь на четверг, 9 апреля, произошел пожар во дворе дома – горели три автомобиля.

В Одессе вечером 8 апреля около 23:00 произошел пожар во дворе на улице Ак. Королева, 63. Об этом сообщает местное издание "7 канал".

По словам очевидцев, горели три припаркованных автомобиля - два джипа и микроавтобус.

Прибывшие пожарные оперативно погасили огонь. На месте работали правоохранители - им предстоит выяснить обстоятельства и причины пожара.

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Напомним, на прошлой неделе в Одессе сожгли автомобиль активиста. За несколько часов до этого мужчина опубликовал сообщение о том, как полицейские и чиновник охотятся на птиц из Красной книги.

12 марта сожгли автомобиль исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.

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Пожар, Полиция, Одесская область, Поджог.
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