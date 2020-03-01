В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами (Видео, Фото)

Новости Украины:На Соломенской площади в Киеве загорелась маршрутка с людьми внутри.

В Киеве во время движения загорелась маршрутка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Происшествие произошло на Соломенской площади.

В ГСЧС сообщили, что информация о возгорании маршрутного такси поступила в 10:02. К моменту, когда спасатели прибыли на место, все пассажиры успели покинуть автобус. Пожарные локализовали огонь и потушили его в 10:12.

В результате пожара маршрутка полностью выгорела. Никто из пассажиров не пострадал. В настоящий момент устанавливаются все причины случившегося.

Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении в сбыте оружия начальнику одного из секторов Главного управления ГСЧС.

Кроме этого, в Кривом Роге спасатели вытащили из огня четырех пенсионеров.