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В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами (Видео, Фото)

В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами (Видео, Фото)
16:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:На Соломенской площади в Киеве загорелась маршрутка с людьми внутри.

В Киеве во время движения загорелась маршрутка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Происшествие произошло на Соломенской площади. 

В ГСЧС сообщили, что информация о возгорании маршрутного такси поступила в 10:02. К моменту, когда спасатели прибыли на место, все пассажиры успели покинуть автобус. Пожарные локализовали огонь и потушили его в 10:12. 

В результате пожара маршрутка полностью выгорела. Никто из пассажиров не пострадал. В настоящий момент устанавливаются все причины случившегося. 

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Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении в сбыте оружия начальнику одного из секторов Главного управления ГСЧС.

Кроме этого, в Кривом Роге спасатели вытащили из огня четырех пенсионеров.

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Киев, Пожар, Маршрутка, ГСЧС.
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