В Киеве ожидается сильный порывистый ветер

Новости Украины:В Киеве прогнозируется сильный ветер порывами.

В понедельник, 20 апреля, в столице прогнозируется сильный ветер порывами до 15-20 м/сек.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В течение суток 20 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый)", - говорится в сообщении.

В связи с этим в КГГА призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

при сильных порывах спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

В то же время городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические меры и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости.