В Марьинке обнаружили тайник с боеприпасами (Видео)

Новости Украины:На Донбассе обнаружили тайник с снарядами для гранатометов и более чем 2 тысячами патронов к автоматам.

В Марьинке Донецкой области военные и правоохранители обнаружили тайник с выстрелами для гранатометов и более чем 2 тысячами патронов к автоматам.

Об этом информирует Госпогранслужба.

"В ходе реализации оперативной информации пограничники Краматорского отряда совместно с представителями СБУ при участии военнослужащих 28-й ОМБр ВСУ провели осмотр нежилого здания в городе Марьинка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время осмотра обнаружили четыре выстрела к гранатомету РПГ-7 и один - к гранатомету СПГ-9, мину МОН-50, а также два ящика патронов (2160 шт.) калибра 5,45 мм.

Боеприпасы передали в Марьинский отдел Национальной полиции.

По данному факту направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Правоохранители выясняют, кто именно и с какой целью оставил смертоносный тайник в населенном пункте в зоне проведения ООС.