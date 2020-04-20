На Пасху боевики шесть раз нарушили "тишину"

Новости Украины:Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"На Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих за прошедшие сутки не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В частности, боевики больше всего совершили обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Там из миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли украинских защитников вблизи поселка Пески. Гранатометы различных систем НВФ применили по позициям Объединенных сил рядом с Марьинкой. У Широкино, что на Приазовье, боевики вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Павлополя замечена активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.

По данным украинской разведки, 19 апреля убиты двое боевиков и еще двое ранены.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.