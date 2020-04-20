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Из-за поджогов в лесах Нацгвардия начала антидиверсионную операцию

Из-за поджогов в лесах Нацгвардия начала антидиверсионную операцию
12:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах в ряде областей Украины.

В Чернобыльской зоне спасатели вчера, 19 апреля, пресекли попытку нового лесного поджога, Национальная гвардия Украины начала антидиверсионную операцию, заявил министр внутренних дел Аресен Аваков.

"Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 "феномена" на площади около 100м. (см фото). Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить", - написал Аваков на странице в Фейсбуке, прикрепив к публикации соответствующие фотоснимки с поджогом.

Позже министр на странице в Фейсбуке призвал тех, кто имеет информацию о возникновении пожаров, обратиться к правоохранителям.

"Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это - особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки.. Мы это очень ясно все понимаем. И мериться не намерены – и принимаем меры. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию", - подчеркнул глава МВД.

Аваков: В Чернобыльской зоне из четырех очагов пожара один локализирован

Аваков еще раз отметил, что полиция уже занимается этим и другими инцидентами, и добавил, что злоумышленникам грозит не только штраф.

"Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.. но какие ж негодники… ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь", - написал он.

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Все по теме:

Пожары, Житомирская область, Спасатели, Арсен Аваков, ГСЧС, Чернобыльская зона, Нацгвардия.
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