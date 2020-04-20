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В Черкасской области поймали псевдоминера

В Черкасской области поймали псевдоминера
22:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Мужчина в Черкасской области на Пасху "заминировал" банкоматы и ТЦ.

В Черкасской области полицейские задержали мужчину, который на Пасху предоставил ложное сообщение о заминировании банкоматов и торговых центров, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ ЧП в Черкасской области.

На Пасху в Городищенское отделение полиции позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что заминировано банкоматы и торговые центры. Чтобы взрывов не произошло - требовал денежные средства в сумме один миллион долларов, сообщили в полиции.

Немедленно личный состав местной полиции был поднят по тревоге. В то время, когда взрывотехники и кинологи со служебными собаками проводили обследование объектов, оперативники установили местонахождение злоумышленника.

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Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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Все по теме:

Черкасская область, Пасха, Городище, Минирование зданий, Нацполиция.
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