"Приятная новость": в Херсонской области 6 человек победили коронавирус

Новости Украины:В Херсонской области в понедельник 6 человек выздоровели от Covid-19, 1 умер, 7 заболели.

Шесть жителей Херсонской области, ранее заболевших Covid-19, в понедельник выздоровели, еще один скончался, сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

При этом он сообщил также о семи новых подтвержденных случаях заболевания Covid-19 в области в понедельник. "Приятная новость - полное выздоровление 6 человек. К сожалению, имеем 1 летальный случай. Областным лабораторным центром Министерства здравоохранения за последние сутки проведено 128 ПЦР-тестов на выявление острой респираторной болезни Covid-19. В течение последних суток выявлено 7 новых случаев", - написал Гусев на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

Таким образом, по его словам, по состоянию на 20 апреля в Херсонской области было 70 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Глава обладминистрации рассказал, что четверо из заболевших в понедельник – жители г.Олешки. Три человека контактировали с ранее установленным больным членом семьи, их состояние удовлетворительное, они находятся на самоизоляции. Еще один 57-летний мужчина находится на лечении в Олешковской центральной районной больнице, коронавирус обнаружили при лечении у него пневмонии; его состояние средней тяжести, круг контактных лиц устанавливается.

Также, по словам Гусева, заболевание обнаружено у девушек 14-16 лет из г.Новая Каховка, контактировавших с ранее установленными больными в семье. Их состояние удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине было 5 тыс 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За предшествовавшие сутки был зафиксирован 261 новый случай инфицирования коронавирусом. В Херсонской области по состоянию на утро было зафиксировано 63 случая инфицирования, в том числе 7 случаев выздоровления.