Вспышка COVID-19: Почаев "закрывают"

Новости Украины:Из-за вспышки коронавируса с завтрашнего дня въезд и выезд в Почаев закрывают.

В городе Почаев Кременецкого района, где расположена принадлежащая Московскому патриархату Почаевская лавра, с 21 апреля вводится запрет на въезд и выезд.

Об этом рассказал первый зампредседателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook.

"Только что состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ВТЕБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.). Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в городе Почаев с 10 утра 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города", - рассказал Онишкевич.

По словам Онишкевича, за предыдущие сутки официально в Почаеве подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом, всего в Кременецком районе подтверждено уже 42 случая.

Местные СМИ пишут, что с понедельника, 21 апреля в Почаев сможет заехать только спецтранспорт, от которого зависит обеспечение жизнедеятельности города, и даже такой транспорт должен будет иметь специальные пропуска.