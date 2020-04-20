Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ляшко: Готовим представление к главе Минздрава о продлении карантина
Ляшко: Готовим представление к главе Минздрава о продлении карантина
Вспышка COVID-19: Почаев "закрывают"
Вспышка COVID-19: Почаев "закрывают"
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече

Вспышка COVID-19: Почаев "закрывают"

Вспышка COVID-19: Почаев "закрывают"
22:20 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Из-за вспышки коронавируса с завтрашнего дня въезд и выезд в Почаев закрывают.

В городе Почаев Кременецкого района, где расположена принадлежащая Московскому патриархату Почаевская лавра, с 21 апреля вводится запрет на въезд и выезд.

Об этом рассказал первый зампредседателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook.

"Только что состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ВТЕБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.). Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в городе Почаев с 10 утра 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города", - рассказал Онишкевич.

По словам Онишкевича, за предыдущие сутки официально в Почаеве подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом, всего в Кременецком районе подтверждено уже 42 случая.

На Кировоградщине - новая смерть от COVID-19

Местные СМИ пишут, что с понедельника, 21 апреля в Почаев сможет заехать только спецтранспорт, от которого зависит обеспечение жизнедеятельности города, и даже такой транспорт должен будет иметь специальные пропуска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вирус, Карантин, Пандемия, Почаевская Лавра, Коронавирус, Почаев, Covid-19, Вячеслав Онишкевич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
03 Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года
04 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
05 С Днем рождения: шикарные поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: Сербия снижает карантинные меры
COVID-19: Сербия снижает карантинные меры
На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
На Донбассе - еще одна потеря
На Донбассе - еще одна потеря
Быстро и просто: ИИ может мгновенно отредактировать изображение
Быстро и просто: ИИ может мгновенно отредактировать изображение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь