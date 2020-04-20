Коронавирус в Житомирской области: число инфицированных возросло до 270 человек

Новости Украины:44 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Житомирской области.

В Житомирской области подтвердились еще 44 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, один человек скончался.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"По состоянию на 22:00, по результатам лабораторного исследования 111 проб, количество больных коронавирусом выросло на 44 человека. Две повторные пробы жителей г.. Житомир и с. Гришковцы показала наличие болезни в организме. По состоянию на сейчас, общая численность заражений составляет 270 человек", - написал Бунечко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Глава ОГА отметил, что наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 77 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве – 46 случаев инфицирования.

"К сожалению, в результате приобретенной формы сахарного диабета и осложнений, вызванных COVID-19, сегодня умер житель Черняховского района. Мужчина, 83 года, был госпитализированы 19 апреля по Черняховского ТМО. Медики пытались до последнего спасти жизнь мужчине, но болезнь оказалась сильнее", - подытожил Бунечко.