Тушение продолжается: какова ситуация с пожарами на Житомирщине (Фото, Видео)

Новости Украины:В Житомирской области - еще два нелокализованных очага пожара.

В Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины, также остаются два нелокализованных очага горения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 19.00 часов 20 апреля силами ГСЧС предоставляется помощь работникам лесхозов на территории 2 лесных хозяйств (ГП "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", "Словечанское ЛХ" и "Словечанский лесхоз АПК") относительно тушения отдельных очагов тления травяного настила, пней древесины. Остается 2 нелокализованных очага горения (№ 1 ГП Овручское спец. ЛХ Выступовичское лесничество вблизи сел Жолудевка и Журба, № 2 Словечанское ЛХ Нагорянское лесничество вблизи сел Остров и Мацки), на которых сосредоточены основные силы и средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на других очагах продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков.

К тушению привлечены 1 тысяча 69 человек и 155 единиц техники, из них от ГСЧС 176 человек л/с и 41 единица техники.

По состоянию на 07 часов 20 апреля силами ГСЧС предоставляется помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств (ГП "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", "Словечанское ЛХ" и "Словечанский лесхоз АПК") относительно тушения отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины. Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 очагах продолжаются работы по ограничению их распространения.

По информации председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко, вследствие распространения огня среди лесных массивов уничтожены и повреждены 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший ущерб нанесен селам Нижняя Рудня, Остров, Магдин и Личманы.