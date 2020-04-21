Пожары на Житомирщине: ущерб оценили в 25 миллионов

По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет около 2000 гектаров. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен.
Об это сказано в сообщении председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко в Facebook
"О результатах массового огня, что охватил более 4 300 гектар, доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По предварительной оценке, общая площадь ущерба составляет около 2 000 гектаров. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен", - написал Бунечко.
Как сообщили в Офисе президента, Кабинет министров уже на этой неделе рассмотрит вопрос компенсации убытков местным жителям.
В результате пожара отселили 50 человек. Большую часть из них разместили в доме культуры соседнего села. Бунечко также отметил, что жертв среди населения нет.
Средства на помощь пострадавшим планируется выделить из резервного фонда государственного бюджета.