Пожары на Житомирщине: ущерб оценили в 25 миллионов

Новости Украины:Местные власти оценили ущерб от пожаров в Житомирской области.

По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет около 2000 гектаров. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен.

Об это сказано в сообщении председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко в Facebook

"О результатах массового огня, что охватил более 4 300 гектар, доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По предварительной оценке, общая площадь ущерба составляет около 2 000 гектаров. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен", - написал Бунечко.

Как сообщили в Офисе президента, Кабинет министров уже на этой неделе рассмотрит вопрос компенсации убытков местным жителям.

В результате пожара отселили 50 человек. Большую часть из них разместили в доме культуры соседнего села. Бунечко также отметил, что жертв среди населения нет.

Средства на помощь пострадавшим планируется выделить из резервного фонда государственного бюджета.