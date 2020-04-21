На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали

Новости Украины:Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение.

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевого поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Тарамчук, Пески, Гнутово, Марьинка, Шумы, Новоолександровка, Крымское.

По данным украинской разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного боевика НВФ и не менее троих ранили.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.