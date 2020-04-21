Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 20 апреля: COVID-19, пасха на карантине и стрельба в Канаде
Итоги дня 20 апреля: COVID-19, пасха на карантине и стрельба в Канаде
Премьер: Карантин могут продлить, но со смягчениями
Премьер: Карантин могут продлить, но со смягчениями
Реал планирует продать нескольких звезд
Реал планирует продать нескольких звезд
Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля
Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля

На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали

На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали
07:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение.

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевого поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

На Донбассе - еще одна потеря

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Тарамчук, Пески, Гнутово, Марьинка, Шумы, Новоолександровка, Крымское.

По данным украинской разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного боевика НВФ и не менее троих ранили.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
03 "Карантинные" митинги: в России демонстранты подрались с силовиками (Видео)
04 Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
05 Глава МВФ о коронавирусе: Придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали
На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали
Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Пожары: ситуация в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Киев снова вернулся в список городов с самым грязным воздухом
Киев снова вернулся в список городов с самым грязным воздухом
Коронавирус COVID-19: Google выпустил новый Doodle
Коронавирус COVID-19: Google выпустил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь