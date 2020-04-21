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В Сумской области убили самку краснокнижного зубра

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В Сумской области убили самку краснокнижного зубра
07:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Конотопские правоохранители проверяют обстоятельства и причины гибели краснокнижного животного.

В Сумской области сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства и причины гибели краснокнижного зубра.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, сегодня, 20 апреля, около 11:30 в дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило сообщение от начальника отдела охраны и защиты леса местного лесхоза о том, что им во время объезда лесных угодий была обнаружена мертвой самка зубра.

На указанное место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения.

По предварительному заключению ветеринаров егерской службы, смерть животного наступила около двух недель назад. Тело убитой самки направили в ветеринарную клинику для вскрытия и проведения соответствующих экспертиз.

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В полиции решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства. Правоохранители напоминают, что зубры занесены в Красную книгу Украины и охота на них на всей территории государства строго запрещена.

Ранее сегодня начальник отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза Евгений Лаврик на своей странице в Facebook сообщил, что убитую самку зубра нашли в лесных массивах Бочечковского лесничества. По его словам, есть подозрения, "накануне видели местных парней неподалеку, которые ранее уже имели проблемы с законом по браконьерству".

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Сумская область, Полиция, Животные, Происшествие, Краснокнижный зубр.
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