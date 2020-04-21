Киев снова вернулся в список городов с самым грязным воздухом

Новости Украины:Сейчас впереди Киева только 5 городов, где воздух еще грязнее.

По состоянию на утро 21 апреля качество воздуха украинской столицы существенно ухудшилось. Сейчас впереди Киева только 5 городов, где воздух еще грязнее.

Об этом свидетельствует мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

По данным QIAir, качество воздуха в Киеве соответствует индексу 153. Такой уровень воздуха вредит здоровью человека.

Впереди Киева находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт), Дакка (Бангладеш), Ханой (Вьетнам) и Дели (Индия).

20 апреля качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме.

Напомним, в 23:30 субботы украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

А вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка "опасно".

Днем 19 апреля Киев опустился уже на 10 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах.