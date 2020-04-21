Тенденция COVID-19: в Киевской ОГА проанализировали карантинные мероприятия

Новости Украины:В Столичной ОГА проанализировали работу карантинных мер в Украине.

В Киевской ОГА проанализировали тенденцию появления новых случаев заболевания COVID-19 в области и предположили, что принятые карантинные меры работают.

Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Если проанализировать тенденцию последней недели, то увидим следующую картину: 15 апреля подтверждено 9 новых случаев заболевания, 16 уже 23, 17 - 19, 18 - 27, 19 - 24, 20 апреля - 29, 21 апреля - плюс 23. Что позволяет предположить, что принятые карантинные меры работают. Удерживаем эпидемиологическую ситуацию на стабильном уровне", - сказал Василий Володин.

Он поблагодарил всех жителей Киевской области за соблюдение карантина и отметил, что в сдерживании эпидемической ситуации в области есть их большая заслуга.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.